Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:42

«К сожалению, показания к операции имеются». Газизов рассказал о состоянии Беленова

Генеральный директор «Уфы» Газизов рассказал о состоянии вратаря Беленова
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии вратаря команды Александра Беленова.

«Вероятность операции? Пока шансы 50 на 50. Сейчас пытаемся ее избежать, потому как если будет операция, то Беленов вернется на поле только через полгода. К сожалению, показания к операции имеются. Если что, то оперировать Александра будут в Германии. Мысли о завершении карьеры? Нет конечно! Об этом никто не думает», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В матче 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» — «Уфа» защитник подмосковной команды Эльмир Набиуллин нанес травму вратарю уфимцев. Беленов был заменен, а Набиуллин получил красную карточку. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника на шесть встреч РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-o-sostoyanii-belenova-k-sozhaleniyu-pokazaniya-k-operatsii-imeyutsya/
Александр Беленов
Эльмир Набиуллин
Футбол
ФК Уфа
ФК Химки
Шамиль Газизов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Снова красно-белые? Куда уходит Дзюба из «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Динамо»: Бальбуэна сравнял счет в матче
«Крылья Советов» — «Динамо»: Глушенков открыл счет в матче
Шварц заявил, что Шиманьски и Смолов пропустят матч с «Крыльями Советов» из-за мышечных травм
Агент Кофрие рассказал о будущем защитника в «Спартаке»
«Спартак» выложил фото Соболева в кепке с изображением дельфина
Футболист «Крыльев Советов» Ежов исполнил танец в стиле Майкла Джексона перед матчем с «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Динамо»: Глушенков открыл счет в матче

«Крылья Советов» — «Динамо»: Бальбуэна сравнял счет в матче
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости