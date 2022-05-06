«К сожалению, показания к операции имеются». Газизов рассказал о состоянии Беленова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии вратаря команды Александра Беленова.

«Вероятность операции? Пока шансы 50 на 50. Сейчас пытаемся ее избежать, потому как если будет операция, то Беленов вернется на поле только через полгода. К сожалению, показания к операции имеются. Если что, то оперировать Александра будут в Германии. Мысли о завершении карьеры? Нет конечно! Об этом никто не думает», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В матче 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» — «Уфа» защитник подмосковной команды Эльмир Набиуллин нанес травму вратарю уфимцев. Беленов был заменен, а Набиуллин получил красную карточку. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника на шесть встреч РПЛ.