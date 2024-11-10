Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:45

«Крылья Советов» — ЦСКА: смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» проведут матч с ЦСКА в чемпионате России 10 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Крылья Советов» примут ЦСКА в 15-м туре чемпионата России в воскресенье, 10 ноября. Начало встречи на стадионе «Солидарность Самара Арена» — в 13.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире показывает телеканал «Матч Премьер». Также трансляцию, которая начнется в 12.50 мск, можно смотреть на сайте matchtv.ru (при условии подписки).

Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
ЦСКА

После 14 туров чемпионата России самарцы с 12 очками занимали 12-е место в турнирной таблице РПЛ, у армейцев — 24 очка и 6-я строчка.

В рамках РПЛ соперники провели друг против друга 56 матчей. 11 раз побеждали «Крылья Советов», 33 победы — у ЦСКА, еще 12 игр завершились вничью.

КХЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Елена Докич призналась, что в 2001 году отец заставил ее играть за Югославию
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
Женщина пострадала в результате атак беспилотников в Подмосковье
«Локомотив» победил «Факел» благодаря дублю Батракова
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Рубин» — «Краснодар», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
«Крылья Советов» — ЦСКА: Пьянич, Файзуллаев, Мендес и Сергеев выйдут с первых минут
«Спартак» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча
«Локо» Галактионова опережает чемпионский график Семина. Гонка за новым титулом — уже не фантастика?
РПЛ, расписание и результаты 15-го тура: «Локомотив» обыграл «Факел», «Крылья» примут ЦСКА и другие матчи
«Рубин» — «Краснодар»: время начала и где смотреть матч РПЛ
«Ахмат» — «Зенит»: время начала и где смотреть матч РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Деменко считает, что Роша не должен был получить три матча дисквалификации

«Локомотив» улучшил финансовые условия по контракту с Батраковым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости