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«Локомотив» улучшил финансовые условия по контракту с Батраковым

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб улучшил финансовые условия по контракту с полузащитником Алексеем Батраковым.

«У нас долгий контракт с Батраковым, были недонастройки. Улучшили финансовые условия. Все нормально, времени для работы много. Контракт с ним до 2027 года. Громадное количество времени, когда нужно будет что-то дополнительно решать.

Хорошая, осмысленная и хладнокровная игра. Та игра, которую система «Локомотива» в него вложила в период нахождения в молодежной команде и при работе с основной командой», — сообщил председатель совета директоров «Локомотива» ТАСС.

Соглашение клуба с футболистом действует до лета 2027 года. Батраков является воспитанником железнодорожников, он выступает за основной состав с 2024 года.

В сезоне-2024/25 19-летний полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

Источник: ТАСС
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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 3 : 1
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Динамо – Пари НН
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10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
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Ахмат – Зенит
 - : -
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