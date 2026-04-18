ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в Самаре

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России — 1:1.

На 66-й минуте Иван Олейников вывел хозяев вперед. На 75-й минуте Матвей Кисляк сравнял счет. На 16-й минуте матча отличился полузащитник армейцев Энрике Кармо, однако его гол был отменен после просмотра видеоповторов из-за игры рукой.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не присутствовал на скамейке команды во время матча из-за дисквалификации в связи с перебором желтых карточек. Армейцами руководил Манель Экспосито.

ЦСКА с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» набрали 23 очка и поднялись на 12-ю строчку.

В следующем туре московская команда примет «Ростов», а «Крылья» на выезде сыграют с «Сочи». Оба матча пройдут 21 апреля.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 14:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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