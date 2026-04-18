Пари НН — Динамо, 18 апреля: онлайн трансляция матча РПЛ, где смотреть

«Пари НН» и «Динамо» сыграют в чемпионате России 18 апреля

«Пари НН» и «Динамо» сыграют в 25-м туре чемпионата России в субботу, 18 апреля. Матч в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород» начинается в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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Игру «Пари НН» — «Динамо» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 19.25 мск, за 5 минут до игры.

После 24 туров чемпионата России «Пари НН» занимал 14-е место с 21 очком, предыдущим соперником нижегородцев была «Балтика» (2:2). У московского «Динамо» — 34 очка и седьмая строчка, в предыдущем туре динамовцы обыграли «Акрон» (3:2).

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