«Крылья Советов» — «Арсенал»: Деспотович реализовал пенальти и забил дебютный гол за туляков
Нападающий тульского «Арсенала» Деспотович забил первый гол за команду в матче РПЛ с «Крыльями Советов»
Нападающий «Арсенала» Джордже Деспотович вывел свою команду вперед в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» — 2:1.
На 70-й минуте серб реализовал пенальти в ворота самарцев. Этот гол стал для форварда первым за «Арсенал».
Деспотович забил второй гол в сезоне. Первый мяч он забил в составе «Рубина», за который выступал до января 2022 года.
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|
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|
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|6
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|19
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|7
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|20
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|5.03
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|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|- : -
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
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|
|
Артем Дзюба
Зенит
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|
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|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
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Зенит
|5
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Себастьян Шиманьски
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|Ж
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|
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Краснодар
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Спартак
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|1
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