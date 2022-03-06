Крылья Советов

Нападающий тульского «Арсенала» Деспотович забил первый гол за команду в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

Нападающий «Арсенала» Джордже Деспотович вывел свою команду вперед в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» — 2:1.

На 70-й минуте серб реализовал пенальти в ворота самарцев. Этот гол стал для форварда первым за «Арсенал».

Деспотович забил второй гол в сезоне. Первый мяч он забил в составе «Рубина», за который выступал до января 2022 года.