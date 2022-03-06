«Локомотив» — «Химки»: нападающий гостей Зе сравнял счет в матче
Нападающий «Химок» Ламкель Зе оформил дубль в матче с «Локомотивом»
«Локомотив» встречается с «Химками» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.
Встрече проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
На 72-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий гостей Дидье Ламкель Зе.
Таким образом, счет стал ничейным — 2:2.
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|
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ЦСКА – Н. Новгород
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|6.03
|14:00
|
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|2 : 2
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|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|- : -
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
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|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
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Ростов – Сочи
|- : -
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