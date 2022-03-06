КДК РФС изучит обстоятельства дисквалификации Кухты

Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал возможную дисквалификацию футболиста «Локомотива» Яна Кухты.

«Пока дисквалификация не будет проверена, никакого комментария на этот счёт не будет. Потому что надо это проверить, надо поговорить с делегатом матча, с инспектором, с Лигой, узнать, чем это подтверждается», — сказал Григорьянц «СЭ».

В матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Химки» в стартовом составе железнодорожников на поле вышел чешский нападающий Ян Кухта . Это основание для подачи протеста со стороны подмосковного клуба.

Дело в том, что Кухта заработал дисквалификацию в чемпионате Чехии и не отбыл ее. В игре 19-го тура «Баник» — «Славия» Пр 19 декабря прошлого года он на 81-й минуте сыграл рукой, остановив мяч, летевший в ворота.