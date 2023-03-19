В воскресенье, 19 марта состоится матч 20-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом».

Встреча пройдет на «Самара Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице с 20 очками, «Ахмат» идет на седьмой строчке с 29 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».