Новичок «Химок» Котев рассказал, почему не играет за команду

Полузащитник «Химок» Лачезар Котев в комментарии для «СЭ» объяснил, почему еще не дебютировал за клуб.

— Пока не играю за команду, потому что у меня травма бедра. Но чувствую себя уже хорошо. В следующей игре смогу выйти поле.

25-летний болгарин перебрался в «Химки» в феврале этого года. Ранее Котев выступал за болгарские клубы «Септември», «Витоша», «Оборище» и «Арда». После 19 матчей подмосковный клуб с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.