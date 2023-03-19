«Ахмат» на выезде обыграл «Крылья Советов»

«Ахмат» на выезде обыграл «Крылья Советов» матче 20-го тура РПЛ. Игра проходила в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненцев.

Победный гол забил хавбек грозненцев Артем Тимофеев в начале второго тайма.

«Ахмат» набрал 32 очка и расположился на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» с 20 очками идут на 12-й строчке. Это четвертое подряд поражение самарцев.