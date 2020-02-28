«Крылья» в меньшинстве не удержали победу над «Оренбургом», Фролов отбил пенальти
«Крылья Советов» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1). На гол новичка хозяев Дениса Поповича (41-я минута) гости ответили точным ударом Рикарду Алвеша в концовке встречи.
? Денис Попович забивает первый гол десятилетия в #ТинькоффРПЛ!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2020
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ВАР приступил к работе в РПЛ. За что удален игрок «Крыльев»?
Хозяева с 23-й минуты играли в меньшинстве после удаления хавбека Срджана Мияйловича, за фол которого был назначен пенальти. Вратарь самарцев Евгений Фролов (экс-игрок «Оренбурга», как и Попович) отбил удар Джордже Деспотовича.
? Евгений Фролов отразил пенальти от своего бывшего одноклубника Джордже Деспотовича.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2020
? Эпизод с просмотром VAR, удалением Мияйловича и 11-метровым ударом — в этом видео.https://t.co/FCQnGowtuZ
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
Премьер-лига
20-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» — 1:1 (1:0)
Голы: Попович, 41 (1:0). Рикарду Алвеш, 89 (1:1).
Нереализованный пенальти: Деспотович, 24 (вратарь).
«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Чернов, Зеффан, Карпов, Кабутов, Тимофеев, Мияйлович, Антон (Гацкан, 79), Зиньковский (Глушенков, 83), Попович (Лысцов, 90), Радонич.
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Малых, С.Ю.Терехов, Радакович, Куат (Чуканов, 66), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Деспотович, Силла (Фамейе, 66).
Предупреждения: Куат, 31. Малых, 40. Попович, 59. Деспотович, 73. Сиваков, 90. Радакович, 90.
Удаление: Мияйлович, 23.
Судьи: Мешков (Дмитров). Аверьянов (Москва), Петросян (Бронницы).
ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Мурашов (Москва).
28 февраля. Самара. Стадион «Самара Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/