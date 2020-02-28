ВАР приступил к работе в РПЛ. За что удален игрок «Крыльев»?

На 20-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Оренбург» арбитр Виталий Мешков принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Судья правильно определил, что игрок самарцев Мияйлович совершил фол по неосторожности и сбил Силла.

ВАР в РПЛ: в каких случаях видеоарбитры вмешиваются в игру ?



РФС подготовил обучающий видеоролик, который теперь показывают на стадионах ? pic.twitter.com/xlDSPfNX8e — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 28, 2020

При этом в дело тут же вступил видеоарбитр Михаил Вилков: изучив видеозапись и оценив действия Мияйловича, он предложил рефери посмотреть видеоповторы на мониторе. Для чего это было сделано? Чтобы принять решение о применении дисциплинарных санкций к футболисту «Крыльев». В итоге достаточно оперативно судейская бригада сообща вынесла еще один правильный вердикт: Мияйлович был удален за лишение Силла явной возможности забить гол. (Александр Бобров)