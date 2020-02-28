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ВАР приступил к работе в РПЛ. За что удален игрок «Крыльев»?

19:08
Виталий Мешков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Виталий Мешков показывает красную карточку игроку «Крыльев».
Виталий Мешков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На 20-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Оренбург» арбитр Виталий Мешков принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Судья правильно определил, что игрок самарцев Мияйлович совершил фол по неосторожности и сбил Силла.

&laquo;СЭ&raquo;&nbsp;&mdash; о&nbsp;работе видеоарбитров в&nbsp;России.Хорошо, что в нашем футболе появился ВОР. Но можно ли «смотреть ВАР»?

При этом в дело тут же вступил видеоарбитр Михаил Вилков: изучив видеозапись и оценив действия Мияйловича, он предложил рефери посмотреть видеоповторы на мониторе. Для чего это было сделано? Чтобы принять решение о применении дисциплинарных санкций к футболисту «Крыльев». В итоге достаточно оперативно судейская бригада сообща вынесла еще один правильный вердикт: Мияйлович был удален за лишение Силла явной возможности забить гол. (Александр Бобров)

Крылья Советов — Оренбург

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