Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Сейчас сложно что-то говорить конкретно. Хоть какой-то позитив, что нас оставили в ФИФА. Это глоток свежего воздуха в сложившейся ситуации. Все равно футбол — одна из тех отдушин, куда входят и классическая музыка с искусством, где публика ищет развлечение и в какой-то мере терапию. На какой бы позиции ни находилась любимая команда, сейчас мало кто думает о состоянии игроков, какие легионеры ушли. Уход Айртона, повреждение Селихова — это неприятно, хочется это все обсуждать, но сейчас это не на первом месте. Уже в самом факте, что наши команды играют, есть некая отдушина. Конечно, болеем и переживаем за свои клубы, желаю бескомпромиссной борьбы», — сказал Мацуев «СЭ».

Также народный артист России прокомментировал ситуацию с отъездом легионеров.

«Не хочется думать, что отъезд Айртона — это начало повального отъезда легионеров «Спартака». Как ни крути, они все равно составляют серьезный костяк в любой команде. Видно, что происходит с «Рубином», невозможно смотреть на это без слез. Практически бегство. Думаю, мы долго еще будем вспоминать этот период. В каждом времени нужно искать свои преимущества, сейчас тоже необходимо искать толк. Те революции, которые назрели в нашем футболе, безусловно, должны идти на пользу и выявлять новое поколение российских футболистов и тренеров. Если сделать все с толком, можно будет увидеть плюсы в ближайшее время. Так что мы все переживаем. «Спартаку» желаю только победы. Несмотря на отрицательные результаты последних игр, не было ощущение безнадеги. Мне кажется, Ваноли выстраивает свою игру. Если состав сохранится, думаю, мы к концу чемпионата себя еще покажем. Да, интрига уходит, остался один шанс на титул — кубок. Надо проходить ЦСКА, взять реванш за поражение в чемпионате. Нужно выстраивать свою игру, добиваться только самых лучших результатов и настраиваться на победу в кубке в юбилейный год. Еще раз подчеркну, что футбол сейчас является такой же отдушиной, как концерты классической музыки. Я сейчас играю почти каждый день, вы не представляете атмосферу в залах. Это удивительно! Тишина была всегда, но сейчас она какая-то совершенно особенная. Такие моменты нужны публике в любой точке света. Футбол к этому тоже относится. Все, кто будет смотреть матч с «Локомотивом» на стадионе или у экранов, получат полтора часа отрешения в хорошем смысле слова, заряда, терапии, вакцины. Я в это время буду играть в Ульяновске, но в перерывах обязательно буду следить за матчем. Удачи «Спартаку»!» — добавил Мацуев.

Встреча «Локомотива» и «Спартака» состоится сегодня, 2 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.