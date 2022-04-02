Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Молодежные команды
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:58

Мацуев — о сезоне «Спартака»: «Интрига уходит, остался один шанс на титул — кубок»

Мацуев дал прогноз на матч против «Локомотива» и оценил нынешний сезон «Спартака»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Сейчас сложно что-то говорить конкретно. Хоть какой-то позитив, что нас оставили в ФИФА. Это глоток свежего воздуха в сложившейся ситуации. Все равно футбол — одна из тех отдушин, куда входят и классическая музыка с искусством, где публика ищет развлечение и в какой-то мере терапию. На какой бы позиции ни находилась любимая команда, сейчас мало кто думает о состоянии игроков, какие легионеры ушли. Уход Айртона, повреждение Селихова — это неприятно, хочется это все обсуждать, но сейчас это не на первом месте. Уже в самом факте, что наши команды играют, есть некая отдушина. Конечно, болеем и переживаем за свои клубы, желаю бескомпромиссной борьбы», — сказал Мацуев «СЭ».

Также народный артист России прокомментировал ситуацию с отъездом легионеров.

«Не хочется думать, что отъезд Айртона — это начало повального отъезда легионеров «Спартака». Как ни крути, они все равно составляют серьезный костяк в любой команде. Видно, что происходит с «Рубином», невозможно смотреть на это без слез. Практически бегство. Думаю, мы долго еще будем вспоминать этот период. В каждом времени нужно искать свои преимущества, сейчас тоже необходимо искать толк. Те революции, которые назрели в нашем футболе, безусловно, должны идти на пользу и выявлять новое поколение российских футболистов и тренеров. Если сделать все с толком, можно будет увидеть плюсы в ближайшее время. Так что мы все переживаем. «Спартаку» желаю только победы. Несмотря на отрицательные результаты последних игр, не было ощущение безнадеги. Мне кажется, Ваноли выстраивает свою игру. Если состав сохранится, думаю, мы к концу чемпионата себя еще покажем. Да, интрига уходит, остался один шанс на титул — кубок. Надо проходить ЦСКА, взять реванш за поражение в чемпионате. Нужно выстраивать свою игру, добиваться только самых лучших результатов и настраиваться на победу в кубке в юбилейный год. Еще раз подчеркну, что футбол сейчас является такой же отдушиной, как концерты классической музыки. Я сейчас играю почти каждый день, вы не представляете атмосферу в залах. Это удивительно! Тишина была всегда, но сейчас она какая-то совершенно особенная. Такие моменты нужны публике в любой точке света. Футбол к этому тоже относится. Все, кто будет смотреть матч с «Локомотивом» на стадионе или у экранов, получат полтора часа отрешения в хорошем смысле слова, заряда, терапии, вакцины. Я в это время буду играть в Ульяновске, но в перерывах обязательно буду следить за матчем. Удачи «Спартаку»!» — добавил Мацуев.

Встреча «Локомотива» и «Спартака» состоится сегодня, 2 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция центрального матча тура РПЛ
Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону
Лимон: польза и вред для организма человека
«Хорошие лыжи стоят 40 тысяч, человеку из деревни надо копить шесть зарплат». Рассказ чемпионки России из села на 300 человек
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Динамо» и другие матчи 23-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
16
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости