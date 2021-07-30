Крыховяк уже попрощался с партнерами по «Локомотиву»
Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник Гжегож Крыховяк покинет «Локомотив». Он уже попрощался с партнерами по клубу, утверждает «Чемпионат».
Крыховяк не примет участие в дерби против ЦСКА, которое пройдет завтра, 31 июля.
Во вторник, 27 июля, появилась информация, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предложил ряду клубов РПЛ приобрести нескольких футболистов «Локо», в том числе Крыховяка.
Напомним, 31-летний Крыховяк выступает за железнодорожников с лета 2018 года. В прошлом сезоне он провел 26 матчей в Тинькофф РПЛ, забил 9 мячей и отдал три результативных передачи.
В составе команды стал обладателем Кубка России (2019, 2021) и Суперкубка страны (2019).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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