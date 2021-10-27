Крыховяк рассказал, почему он отказался от перехода в «Рубин»
Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, что мог перейти из «Локомотива» в «Рубин».
— Правда, что у тебя был вариант с «Рубином», но ты отказался?
— Да.
— Почему?
— Они вышли на меня после «Краснодара», когда мы обо всем договорились. Да, контракт еще не был подписан, но я дал слово. Пообещал «Краснодару». Для меня это важно.
— Ты же слышал, что «Рубин» хотел обменять тебя на другого игрока (Дениса Макарова. — Прим. «СЭ»)? И тогда становится более логичной версия, почему «Локомотив» не хотел отдавать тебя «Краснодару». Может, ради этого обмена?
— Да, я тоже это слышал. Знаю, что это правда. Но когда я спросил [руководство «Локомотива"] об этом, они уверяли, что это не так. Хотя я говорил с представителями «Рубина», и они подтвердили мне эту информацию. Но руководители моего бывшего клуба так и не сказали правду. Я все знаю: они звонили в «Краснодар», хотели продать меня в «Рубин», так как хотели их игрока... Но в глаза мне говорили обратное.
Полностью интервью с Гжегожем Крыховяком читайте на сайте «СЭ»
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