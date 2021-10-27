Крыховяк рассказал, почему он отказался от перехода в «Рубин»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, что мог перейти из «Локомотива» в «Рубин».

— Правда, что у тебя был вариант с «Рубином», но ты отказался?

— Да.

— Почему?

— Они вышли на меня после «Краснодара», когда мы обо всем договорились. Да, контракт еще не был подписан, но я дал слово. Пообещал «Краснодару». Для меня это важно.

— Ты же слышал, что «Рубин» хотел обменять тебя на другого игрока (Дениса Макарова. — Прим. «СЭ»)? И тогда становится более логичной версия, почему «Локомотив» не хотел отдавать тебя «Краснодару». Может, ради этого обмена?

— Да, я тоже это слышал. Знаю, что это правда. Но когда я спросил [руководство «Локомотива"] об этом, они уверяли, что это не так. Хотя я говорил с представителями «Рубина», и они подтвердили мне эту информацию. Но руководители моего бывшего клуба так и не сказали правду. Я все знаю: они звонили в «Краснодар», хотели продать меня в «Рубин», так как хотели их игрока... Но в глаза мне говорили обратное.

Полностью интервью с Гжегожем Крыховяком читайте на сайте «СЭ»