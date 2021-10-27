Капитан «Краснодара» Крыховяк заявил, что не ест мясо и шоколад

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал о своем рационе.

— Расскажи, как ты питаешься.

— Для меня питание — самое важное в футболе. Раньше видел ситуации, когда ребята кушали шоколад... Это невозможно!

— Что еще нельзя?

— Я не ем мясо, стараюсь потреблять минимум сахара.

— А рыбу?

— Рыбу можно.

— В Краснодаре спокойно можно питаться с учетом твоих предпочтений?

— Да, качество питания очень высокое.

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