Капитан «Краснодара» Крыховяк заявил, что не ест мясо и шоколад
07:30
Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал о своем рационе.
— Расскажи, как ты питаешься.
— Для меня питание — самое важное в футболе. Раньше видел ситуации, когда ребята кушали шоколад... Это невозможно!
— Что еще нельзя?
— Я не ем мясо, стараюсь потреблять минимум сахара.
— А рыбу?
— Рыбу можно.
— В Краснодаре спокойно можно питаться с учетом твоих предпочтений?
— Да, качество питания очень высокое.
Полностью интервью с Гжегожем Крыховяком читайте на сайте «СЭ»
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