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Капитан «Краснодара» Крыховяк заявил, что не ест мясо и шоколад

07:30
Гжегож Крыховяк. Фото Instagram
Гжегож Крыховяк. Фото Instagram
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Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал о своем рационе.

— Расскажи, как ты питаешься.

— Для меня питание — самое важное в футболе. Раньше видел ситуации, когда ребята кушали шоколад... Это невозможно!

— Что еще нельзя?

— Я не ем мясо, стараюсь потреблять минимум сахара.

— А рыбу?

— Рыбу можно.

— В Краснодаре спокойно можно питаться с учетом твоих предпочтений?

— Да, качество питания очень высокое.

Полностью интервью с Гжегожем Крыховяком читайте на сайте «СЭ»

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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