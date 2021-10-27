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Гжегож Крыховяк: «О том, что Николича уберут, знал с начала сезона»

08:00
Марко Николич и Гжегож Крыховяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич и Гжегож Крыховяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» высказался о своем бывшем тренере в «Локомотиве» Марко Николиче.

— Николич — хороший человек и хороший тренер. О том, что его уберут, я знал с начала сезона.

— Почему?

— Потому что это жизнь. Они убрали Крыховяка, убрали тренера. Новое руководство — новый тренер, новые игроки. Это новый этап для «Локомотива». И Марко тоже это знал.

— Слышал, что на базе называл себя «бывший тренер «Локомотива».

— Я не знаю об этом. Но он точно все понимал.

42-летний Николич работал в «Локомотиве» с мая 2020-го по 5 октября 2021 года. Вместе с московским клубом он выиграл БЕТСИТИ Кубок России-2020/21.

Полностью интервью с Гжегожем Крыховяком читайте на сайте «СЭ»

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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