Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, почему он не вышел на матч 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив» (1:2).

За несколько дней до этой игры, которая прошла 31 июля, появились слухи о том, что польский полузащитник покинет стан железнодорожников.

— Окончательно понял, что они (руководство «Локомотива». — Прим. «СЭ») хотят меня продать, перед игрой с ЦСКА. В такой ситуации, когда ты знаешь, что не нужен, что руководство клуба уже звонило в «Краснодар», а я обо всем договорился с новым клубом, мне нужно было принимать решение. Играть — это, конечно, самое важное. Но огромный риск... Если бы получил травму, это стало бы катастрофой. Конечно, когда перед матчем я сказал, что не хочу играть, то с моей стороны это было неуважением по отношению к болельщикам и игрокам... Но думаю, что решение, которое я принял, было правильным. Потому что через два дня после той игры я подписал контракт с «Краснодаром».

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