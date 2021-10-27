Гжегож Крыховяк: «Если жена умная, то твой футбол будет только лучше»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал о своем переезде в новый город и реакции супруги.

— Как тебе в Краснодаре после Москвы?

— Когда ты играешь, и играешь хорошо, это самое важное. Город не важен. Город, рестораны и магазины важны для жен, все знают: happy wife — happy life (счастливая жена — счастливая жизнь. — Прим. «СЭ»). Пока не полностью изучил Краснодар, но он хорош. Можно отлично покушать, приятная погода. Это точно не Москва, но для меня Москва — топ-3 в Европе, наряду с Парижем и Лондоном.

— А жене?

— Отлично. Она живет здесь, со мной. Знаешь, жена в жизни футболиста — это очень важно. Если она умная, то твой футбол будет только лучше. Я играл в Париже, Севилье, Москве — это потрясающие города. Но жена со мной не только для того, чтобы быть рядом в хорошие моменты и в красивых местах. Когда ты переезжаешь в Краснодар, который не настолько красив, как Москва, она должна жить здесь, ждать тебя после матча — возможно, проигранного. Для меня невозможно представить, чтобы жена не жила вместе с игроком.

Не люблю говорить с ней о футболе, но она всегда рядом. Кстати, раньше она занималась и моим питанием, для нее это важно.

Гжегож Крыховяк женат на французской модели Селии Жона с декабря 2019-го.

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