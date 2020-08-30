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Крыховяк не попал в заявку «Локомотива» на матч с «Зенитом»

14:30
Гжегож Крыховяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гжегож Крыховяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк не попал в заявку команды на матч 6-го тура РПЛ с «Зенитом». Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16.00 (мск).

В текущем сезоне 30-летний Крыховяк провел 6 матчей за железнодорожников и забил один гол.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками. «Локомотив» — 7 баллов и 7-я строчка.

«Локомотив» — «Зенит»: стартовые составы

Локомотив — Зенит

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13681.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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