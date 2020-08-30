Крыховяк не попал в заявку «Локомотива» на матч с «Зенитом»
14:30
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк не попал в заявку команды на матч 6-го тура РПЛ с «Зенитом». Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16.00 (мск).
В текущем сезоне 30-летний Крыховяк провел 6 матчей за железнодорожников и забил один гол.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками. «Локомотив» — 7 баллов и 7-я строчка.
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