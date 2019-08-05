Крутейший гол Деспотовича в матче "Ахмат" - "Оренбург". Он забил ударом через себя

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович забил гол на 64-й минуте матча 4-го тура РПЛ с "Ахматом". 27-летний сербский футболист отправил мяч в сетку ворот хозяев ударом через себя.

Деспотович забил с 11 метров, находясь в штрафной площади соперника, после передачи хавбека Сергея Терехова.

"СЭ" проводит текстовую трансляцию матча 4-го тура "Ахмат" - "Оренбург".

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