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Сегодня, 00:40

Круговой: «Тренер постоянно мне говорит, что надо прибавлять»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Данил Круговой в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал об отношениях с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«От Сергея Богдановича мне очень много достается. Даже иногда ради меня разбор теории делается, чтобы показать все моменты. Он постоянно мне говорит, что надо прибавлять, работать над собой, не останавливаться. Он постоянно твердит, что я не должен выключаться по ходу матча. Если я исправлю этот момент, то прибавлю в игре», — рассказал Круговой в эфире телеканала «Россия 24».

«Зенит» выиграл РПЛ четвертый раз кряду. Так трофейная коллекция Сергея Семака пополнилась еще одним золотом чемпионата России — в сумме это уже десятое (5 раз брал его как игрок, один раз как помощник тренера и 4 — как главный).

Данил Круговой
Сергей Семак
ФК Зенит
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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Ростов – Динамо
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Химки – Зенит
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Зенит

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И К Ж
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