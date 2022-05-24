Президент «Фенербахче» отказался отпускать полузащитника Яндаша в ЦСКА

Президент «Фенербахче» Али Коч отказался отпускать полузащитника Хакина Яндаша в ЦСКА, сообщает журналист Эртан Сюзгюн.

По информации источника, переговоры между стамбульским и московским клубом о переходе 27-летнего турка закрыты.

Ранее сообщалось, что ЦСКА направил официальный запрос в «Фенербахче» по поводу стоимости полузащитника.

В нынешнем сезоне Яндаш забил два мяча и отдал девять результативных передач в 32 матчах за стамбульцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.