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Сегодня, 06:25

Президент «Фенербахче» отказался отпускать полузащитника Яндаша в ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Фенербахче» Али Коч отказался отпускать полузащитника Хакина Яндаша в ЦСКА, сообщает журналист Эртан Сюзгюн.

По информации источника, переговоры между стамбульским и московским клубом о переходе 27-летнего турка закрыты.

Ранее сообщалось, что ЦСКА направил официальный запрос в «Фенербахче» по поводу стоимости полузащитника.

В нынешнем сезоне Яндаш забил два мяча и отдал девять результативных передач в 32 матчах за стамбульцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/ertansuzgun/status/1528829393774292993
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