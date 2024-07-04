Круговой поблагодарил тренерский штаб «Зенита-2»

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, как провел последние полгода в «Зените-2».

«Последние полгода в «Зените-2» отыграл все матчи от и до. Очень рад этому. Спасибо тренерскому штабу, что дали сыграть. Я очень счастлив.

Что касается красивых голов, если партнеры будут давать, то почему не забивать? Что касается результативности, то нужно начать стабильно и качественно играть», — заявил Круговой.

В январе 26-летний защитник подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду, в которой футболист провел всю первую половину 2024 года. В июне он официально стал игроком московского клуба.