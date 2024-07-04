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Бушманов рассказал, что думает о будущем Джикии

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, что думает о вариантах продолжения карьеры для экс-защитника красно-белых Георгия Джикии.

«В клубы, которые борются за первые места, вряд ли пойдет — там уже есть свои защитники. Мне кажется, вариантом был «Локомотив», но, видимо, там подумали иначе. Я не знаю всех деталей и могу только предполагать. Естественно, он может играть в РПЛ, это хороший игрок для нашей лиги однозначно. Вопрос, наверное, только в согласовании условий и его готовности к ним», — сказал Бушманов Metaratings.ru.

Защитник играл за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара». На счету Джикии пять голов и 11 результативных передач в 215 матчах за московскую команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/bushmanov-lokomotiv-byl-by-variantom-dlya-dzhikii-no-vidimo-tam-podumali-inache-379646/
Георгий Джикия
Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
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