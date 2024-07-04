Бушманов рассказал, что думает о будущем Джикии
Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, что думает о вариантах продолжения карьеры для экс-защитника красно-белых Георгия Джикии.
«В клубы, которые борются за первые места, вряд ли пойдет — там уже есть свои защитники. Мне кажется, вариантом был «Локомотив», но, видимо, там подумали иначе. Я не знаю всех деталей и могу только предполагать. Естественно, он может играть в РПЛ, это хороший игрок для нашей лиги однозначно. Вопрос, наверное, только в согласовании условий и его готовности к ним», — сказал Бушманов Metaratings.ru.
Защитник играл за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара». На счету Джикии пять голов и 11 результативных передач в 215 матчах за московскую команду.
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|0
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|0
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|Локомотив
|0
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5
|Спартак
|0
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|0
|0-0
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11
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|Оренбург
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|0
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13
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|0
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14
|Химки
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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