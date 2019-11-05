Кротов стал лучшим игроком месяца по версии болельщиков «Уфы»

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов признан игроком месяца по версии уфимских болельщиков, cообщается в официальном Twitter «Уфы».

Победу в опросе одержал нападающий нашей команды Вячеслав Кротов, набрав 31,6% от общих голосов. Второе место в опросе занял полузащитник Артем Голубев — 13,2% всех голосов, третье место — защитник сборной Грузии Джемал Табидзе — 11,2% от общего количества голосов.

Вячеслав Кротов — лучший игрок ФК «Уфа» в октябре! Он набрал 31,6% голосов всех болельщиков



Второе место за Артёмом Голубевым, третьим стал Джемал Табидзе!https://t.co/AmjhWYxlJ1 pic.twitter.com/MhSLkIrsCA — ФК УФА (@UfaFc) November 5, 2019

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