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Кротов стал лучшим игроком месяца по версии болельщиков «Уфы»

16:14
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Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов признан игроком месяца по версии уфимских болельщиков, cообщается в официальном Twitter «Уфы».

Победу в опросе одержал нападающий нашей команды Вячеслав Кротов, набрав 31,6% от общих голосов. Второе место в опросе занял полузащитник Артем Голубев — 13,2% всех голосов, третье место — защитник сборной Грузии Джемал Табидзе — 11,2% от общего количества голосов.

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