Кривцов о промежуточном лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Это отличная мотивация, чтобы выигрывать и дальше»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» в 7-м туре РПЛ (2:0).

— По игре со «Спартаком» чувствуется, что это команда, борющаяся за чемпионство?

— А с нами не чувствуется, что мы боремся за чемпионство?

— Вопрос в другом, в уровне сопротивления.

— Конечно. «Спартак» тоже фаворит, всегда приятно играть с сильными соперниками.

— «Краснодар» уходит на перерыв на первом месте РПЛ. Что чувствуете?

— Хорошее настроение, позитив. И отличная мотивация, чтобы выигрывать следующие матчи.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 9-е место (10 очков). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».