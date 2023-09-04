Агент Вагнера считает, что у Фернандеса есть обида на ЦСКА

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, высказался о поступке защитника «Зенита» Марио Фернандеса, демонстративно побежавшего праздновать гол в ворота бывшей команды.

«Я подозреваю, что у Марио какая-то обида на ЦСКА. Уверен, клуб хотел вернуть его обратно, но не получилось. Мне сложно вставать на чью-то сторону, не зная всех обстоятельств, но Вагнер Лав никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА. Это главный клуб в его карьере», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Зенит» завершился со счетом 1:1.

После гола Дугласа Сантоса Фернандес прибежал со скамейки, чтобы отпраздновать забитый мяч в ворота ЦСКА.

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.