Кристиан Нобоа: «Кокорин очень сильно помогает нам, «Сочи» не должен вылететь»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0) в матче 22-го утра Тинькофф РПЛ.

— Каждую игру мы проводим лучше и лучше, — цитирует эквадорца Rusfootball. — Сегодня мы выглядели лучше, чем неделю назад. Первый тайм мы играли просто супер, но не смогли забить. После перерыва нам это удалось, хорошо оборонялись, а потом забили второй. У нас каждая игра как финал, поэтому эти три очка очень важны.

В чем причина улучшения? Наш тренер много времени уделяет тактике, много разговаривает с нами. Кокорин нам очень сильно помогает, это видно. Каждый игрок начинает чувствовать себя уверенно, мы не должны вылететь.

Нас ждут следующие игры, «Ростов». Надо думать, что мы на последней строчке, чтобы настраиваться на каждую игру как на последнюю.