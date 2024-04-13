«Краснодар» — «Зенит»: видео голов

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«Краснодар» дома проиграл «Зениту» в матче 24-го тура РПЛ — 1:2.

За «быков» единственный гол забил Лукас Оласа. У сине-бело-голубых отличились Матео Кассьерра и Артур.

16-я минута: Лукас Оласа — 1:0

47-я минута: Матео Кассьерра — 1:1

63-я минута: Артур — 1:2