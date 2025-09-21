«Краснодар» — «Зенит»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Краснодар» на своем поле примет «Зенит» в рамках 9-го тура РПЛ в воскресенье, 21 сентября. Матч пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и нанчется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

21 сентября 2025, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Зенит» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

По итогам 8-ти туров чемпионата России быки набрали 19 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака с 13-ю баллами располагается на шестой строчке премьер-лиги.