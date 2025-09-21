Литвинов о победе «Спартака» над «Крыльями Советов»: «Пропустили нелепый гол, но самое главное, что выиграли»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.
— Самое главное, что выиграли. Всегда тяжело, когда ты владеешь инициативой, а соперник забивает один момент, и ты пытаешься вскрыть низкую оборону. Здорово, что ребята смогли быстро забить. После этого сразу появился напор. После игры будет разбор и будем смотреть, что работало, а что нет.
— Насколько команде не хватает Станковича на бровке?
— Он все равно всегда с нами, на связи с тренерским штабом. Да, вместе с ним ты чувствуешь эмоциональную поддержку. Мы понимаем, что даже если он там, на трибуне, то мы должны так же биться за него.
— Есть ли ощущение, что «Спартаку» постоянно приходится что-то преодолевать?
— Это стечение обстоятельств. Соперник сегодня реализовал даже не 50-процентный шанс. Жаль, что с «Ростовом» мы не довели матч до победы. Сейчас только групповой этап, поэтому еще есть время все исправить.
— Как в команде восприняли дисквалификацию Станковича?
— Не мы выбираем количество матчей. Впервые слышу, чтобы дисквалификация была на месяц. Люди у нас разбираются, пусть они решают.
— Согласен с тем, что команда ищет свою игру?
— Нам в любом случае нужно стараться совершенствоваться. Нельзя всегда быть довольным своей игрой, только если победы не идут одна за одной.
— Что случилось с Маркиньосом?
— Врачи посмотрят и все скажут. У него болит нога, проведут обследование и скажут.
— Как «Спартаку» играть с первой минуты так, как сегодня со второго тайма?
— Не могу сказать, что первый тайм был провалом. Мы хорошо двигали мяч, владели инициативой, но пропустили нелепый гол. До этого честно подходил и говорил, что первые таймы бывали не в нашем стиле, немного скомканные. Сегодня неожиданно пропустили, но это футбол, так бывает.
«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре команда сыграет дома с «Пари НН».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1