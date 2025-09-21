Литвинов о победе «Спартака» над «Крыльями Советов»: «Пропустили нелепый гол, но самое главное, что выиграли»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

— Самое главное, что выиграли. Всегда тяжело, когда ты владеешь инициативой, а соперник забивает один момент, и ты пытаешься вскрыть низкую оборону. Здорово, что ребята смогли быстро забить. После этого сразу появился напор. После игры будет разбор и будем смотреть, что работало, а что нет.

— Насколько команде не хватает Станковича на бровке?

— Он все равно всегда с нами, на связи с тренерским штабом. Да, вместе с ним ты чувствуешь эмоциональную поддержку. Мы понимаем, что даже если он там, на трибуне, то мы должны так же биться за него.

— Есть ли ощущение, что «Спартаку» постоянно приходится что-то преодолевать?

— Это стечение обстоятельств. Соперник сегодня реализовал даже не 50-процентный шанс. Жаль, что с «Ростовом» мы не довели матч до победы. Сейчас только групповой этап, поэтому еще есть время все исправить.

— Как в команде восприняли дисквалификацию Станковича?

— Не мы выбираем количество матчей. Впервые слышу, чтобы дисквалификация была на месяц. Люди у нас разбираются, пусть они решают.

— Согласен с тем, что команда ищет свою игру?

— Нам в любом случае нужно стараться совершенствоваться. Нельзя всегда быть довольным своей игрой, только если победы не идут одна за одной.

— Что случилось с Маркиньосом?

— Врачи посмотрят и все скажут. У него болит нога, проведут обследование и скажут.

— Как «Спартаку» играть с первой минуты так, как сегодня со второго тайма?

— Не могу сказать, что первый тайм был провалом. Мы хорошо двигали мяч, владели инициативой, но пропустили нелепый гол. До этого честно подходил и говорил, что первые таймы бывали не в нашем стиле, немного скомканные. Сегодня неожиданно пропустили, но это футбол, так бывает.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре команда сыграет дома с «Пари НН».