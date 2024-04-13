«Краснодар» — «Зенит»: Тормена получил вторую желтую карточку и покинул поле
Защитник «Краснодара» Витор Тормена получил вторую желтую карточку в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» — 1:2.
Первую желтую он получил на 41-й минуте, а вторую на 90-й за наступ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
14
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
15
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6
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