«Краснодар» — «Зенит»: Тормена получил вторую желтую карточку и покинул поле

Защитник «Краснодара» Витор Тормена получил вторую желтую карточку в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» — 1:2.

Первую желтую он получил на 41-й минуте, а вторую на 90-й за наступ.