«Краснодар» в товарищеском матче разгромил «Висту»

«Краснодар» одержал крупную победу над «Вистой» из Геленджика в товарищеском матче — 4:0.

По голу у «быков» забили Лукас Оласа (с пенальти), Хуан Боселли, Олакунле Олусегун и Мозес Кобнан Дэвид.

Товарищеский матч

«Краснодар» — «Виста» (Геленджик) — 4:0 (1:0)

Голы: Оласа, 45 — с пенальти (1:0), Боселли, 47 (2:0), Олусегун, 50 (3:0), Мозес, 54 (4:0)