«Краснодар» ведет переговоры о продлении контракта Виктора Са

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о будущем нападающего Виктора Са.

— Не секрет, что у него контракт заканчивается, и переговоры, конечно, идут. Чем они закончатся, я думаю, что мы увидим в ближайшее время. Надеюсь, что Виктор останется с нами, — сказал Мусаев.

В этом сезоне на счету Са 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт 32-летнего бразильца с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Мария Захарян