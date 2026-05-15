Крамарич покинет «Сочи», но останется в России

Агент полузащитника «Сочи» Мартина Крамарича Матей Скегро рассказал «СЭ» о будущем футболиста.

«У Мартина много предложений из России, он останется в России, но не в «Сочи», — сказал Скегро «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 21 матч в составе «Сочи», в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами.