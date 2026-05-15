Мусаев напомнил о честности соревнований перед матчем «Ростова» и «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о возможном исходе чемпионской гонки в РПЛ.

— Многие будут болеть за «Ростов», чтобы «Краснодар» стал чемпионом.

— Я считаю, что должен победить сильнейший, то есть кто будет сильнее, тот и пусть побеждает. Кто за кого болеет — это уже дело личное каждого. Сейчас и «Зенит», и мы набрали уже очень большое количество очков и оторвались намного от своих преследователей, поэтому я думаю, что эту гонку никто не проиграет. Титул выиграет одна из команд. И я считаю, что нужно честно соревноваться, поэтому пусть побеждает сильнейший. Если это будем мы — будем рады. Если окажется чемпионом «Зенит», то поздравим их и будем готовиться к новому сезону.

Сейчас, я думаю, что больше важна психологическая поддержка, и важно больше разговаривать и, повторюсь, найти к каждому правильные слова и, чтобы внутри коллектива всегда было много эмоций бурлит жизнь. Важно, чтобы эта жизнь опять возродилась, бурлила, потому что ни в коем случае нельзя закончить сезон из-за одного поражения. И сейчас два важнейших матча. Конечно же, мы боремся за два титула. И даже если что-то пойдет не так в чемпионате, у нас всегда есть большой-большой турнир — это Кубок, и надо там сделать все, что от нас зависит.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 65 очков, опережая «Краснодар» на 2 балла и имея преимущество по личным встречам.

24 мая «быки» сыграют со «Спартаком» в суперфинале FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 17.00 мск.

Мария Захарян

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