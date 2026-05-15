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Мусаев напомнил о честности соревнований перед матчем «Ростова» и «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о возможном исходе чемпионской гонки в РПЛ.

— Многие будут болеть за «Ростов», чтобы «Краснодар» стал чемпионом.

— Я считаю, что должен победить сильнейший, то есть кто будет сильнее, тот и пусть побеждает. Кто за кого болеет — это уже дело личное каждого. Сейчас и «Зенит», и мы набрали уже очень большое количество очков и оторвались намного от своих преследователей, поэтому я думаю, что эту гонку никто не проиграет. Титул выиграет одна из команд. И я считаю, что нужно честно соревноваться, поэтому пусть побеждает сильнейший. Если это будем мы — будем рады. Если окажется чемпионом «Зенит», то поздравим их и будем готовиться к новому сезону.

Сейчас, я думаю, что больше важна психологическая поддержка, и важно больше разговаривать и, повторюсь, найти к каждому правильные слова и, чтобы внутри коллектива всегда было много эмоций бурлит жизнь. Важно, чтобы эта жизнь опять возродилась, бурлила, потому что ни в коем случае нельзя закончить сезон из-за одного поражения. И сейчас два важнейших матча. Конечно же, мы боремся за два титула. И даже если что-то пойдет не так в чемпионате, у нас всегда есть большой-большой турнир — это Кубок, и надо там сделать все, что от нас зависит.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 65 очков, опережая «Краснодар» на 2 балла и имея преимущество по личным встречам.

24 мая «быки» сыграют со «Спартаком» в суперфинале FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 17.00 мск.

Мария Захарян

Александр Соболев (&laquo;Зенит&raquo;), Джон Кордоба (&laquo;Краснодар&raquo;), Алексей Батраков (&laquo;Локомотив&raquo;), Эсекьель Барко (&laquo;Спартак&raquo;) (слева направо).Золото, бронза, стыки: главные турнирные интриги перед последним туром РПЛ

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Мурад Мусаев
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РПЛ
ФК Краснодар
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Мусаев высказал претензию игрокам «Краснодара» за матч с «Динамо»

«Краснодар» ведет переговоры о продлении контракта Виктора Са
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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