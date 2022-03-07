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Сегодня, 15:23

«Зенит» — «Уфа»: Дзюба и Кержаков в стартовом составе на матч

Анна Горшкова
Корреспондент

7 марта «Зенит» сыграет с «Уфой» в 20-м туре Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Чисятков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком и Юри Алберто.

Запасные: Кизеев, Бязров,Караваев, Адамов, Алип, Ерохин, Кузяев, Иостовой и Сергеев.

Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Кабутов, Голубев, Фищенко, Саплинов, Мрзляк, Родригеш, Касинтура.

Запасные: Чичкан, Сухов, Никитин, Иванов, Камилов, Емельянов, Урунов,Милетич, Ортис.

Следить за матчем «Зенит» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Уфа

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Уфа
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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