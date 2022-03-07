«Зенит» — «Уфа»: Дзюба и Кержаков в стартовом составе на матч

7 марта «Зенит» сыграет с «Уфой» в 20-м туре Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Чисятков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком и Юри Алберто.

Запасные: Кизеев, Бязров,Караваев, Адамов, Алип, Ерохин, Кузяев, Иостовой и Сергеев.

Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Кабутов, Голубев, Фищенко, Саплинов, Мрзляк, Родригеш, Касинтура.

Запасные: Чичкан, Сухов, Никитин, Иванов, Камилов, Емельянов, Урунов,Милетич, Ортис.

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