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«Краснодар» — «Уфа»: за что назначен пенальти?

18:25
1 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Уфа» — 2:0. Эпизод на 80-й минуте встречи, когда Боян Йокич сыграл рукой в штрафной площади «Уфы». 1 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Уфа» — 2:0. Эпизод на 80-й минуте встречи, когда Боян Йокич сыграл рукой в штрафной площади «Уфы».
1 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Уфа» — 2:0. Эпизод на 80-й минуте встречи, когда Боян Йокич сыграл рукой в штрафной площади «Уфы».
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На 78-й минуте матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России «Краснодар» — «Уфа» (2:0) после выполнения углового удара «быками» защитник гостей Боян Йокич сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой, фактически парировав удар по воротам.

Арбитр Станислав Васильев не мог видеть произошедшее с той позиции, которую он занимал в соответствии с методическими указаниями. Ошибку судьи исправил видеоассистент Алексей Матюнин. Он изучил повторы и предложил Васильеву посмотреть видеозапись на мониторе. Рефери очень быстро принял решение — пенальти и желтая карточка Йокичу. (Александр Бобров)

Краснодар — Уфа

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