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«Краснодар» — «Тамбов»: Сорокин и Ароян получили красные карточки

15:25
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Защитник «Краснодара» Егор Сорокин получил красную карточку на 60-й минуте встречи 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Он был удален за второе предупреждение.

Однако уже через 4 минут составы уровняли. Защитник «Тамбова» Вараздат Ароян также получил второе предупреждение в матче.

Краснодар — Тамбов

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