«Краснодар» сыграет контрольные матчи с махачкалинским «Динамо» и с «Ростовом»

Игроки «Краснодара» вернулись к тренировкам после летнего отпуска, сообщает пресс-служба «быков». В сборе участвует лишь часть команды. Отмечается, что игроки, задействованные в сборных, присоединятся к команде позднее.

В рамках сборов 27 июня «Краснодар» сыграет контрольный матч с махачкалинским «Динамо», а 5 июля — с «Ростовом». Обе игры состоятся на стадионе Академии «Краснодар», начало матчей — в 19.00.

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России. 12 июля «быки» сыграют с ЦСКА в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене».