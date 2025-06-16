Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как отреагировал на чемпионство «Краснодара»

Форвард «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на чемпионство своего родного «Краснодара».

«Очень хотел, что мой родной клуб выиграл этот трофей, сильно за него болел, — сказал Шапи. — Проснулся в восемь утра, чтобы посмотреть трансляцию матча с «Динамо». Думал, что дома «Краснодар» выиграет и не упустит такой шанс на золото, но все равно очень переживал. За президента, за главного тренера, с которым я работал в разных возрастах от детского до взрослого, за ребят, с которыми я занимался в академии, за болельщиков, за город. Сколько людей хочется поздравить — всех не перечислить, включая, например, школьных учителей при нашей академии. Они все это заслужили, а Сергей Николаевич — больше всех! И, несмотря на разницу во времени, старался смотреть максимум возможных игр, если они только не начинались совсем рано.

Зимой волновался, что «Краснодар» совсем не усилился, думал, что из-за этого будет тяжелее — игроков у «Зенита» больше. Волновался и по поводу травм — того же Джона Кордобу, если бы он сломался, заменить было бы тяжело. Хотя Федя Смолов тоже, считаю, хорошо справлялся, но он все же в этом сезоне играл чуть глубже, не на острие. Но команда выдержала. Знаю Сергея Николаевича, Мурада Олеговича, то, как они живут футболом. И очень счастлив за них.

Галицкому надо просто ставить прижизненный памятник! Желаю ему всего самого доброго, что может быть на этом свете. И в первую очередь — здоровья и долгих лет. Клуб выиграл чемпионство — и чтобы это произошло еще много раз. Чтобы «Краснодар» выигрывал каждый год. И чтобы сбылась его мечта и 11 воспитанников академии могли выходить в стартовом составе первой команды! Не просто один раз появиться, а именно регулярно играть. А то, что ребята из академии сыграли ключевые роли в этом чемпионстве, добавляет радости».

По итогам сезона-2024/25 РПЛ золотые медали завоевал «Краснодар», который обошел «Зенит» на 1 очко.