«Балтика» объявила об уходе Жоау Ламейры

«Балтика» объявила об уходе полузащитника Жоау Ламейры.

«Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Хавбек выступал за калининградскую командцу с 2023 года. За это это время португалец провел 6 матчей за «Балтику» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

26-летний Ламейра продолжит карьеру в румынском «Оцелуле», за который выступал на правах аренды последние два сезона.