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«Краснодар» — «Спартак»: следовало ли назначить пенальти в ворота гостей?

20:12
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На 30-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» арбитр Владислав Безбородов дважды принял верные решения, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых.

Судья продолжил игру и после падения Магомед-Шапи Сулейманова, и после столкновения с соперником и падения Эдуарда Сперцяна. В обоих случаях спартаковцы не нарушали правила игры. (Александр Бобров)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак»

Краснодар — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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