На 30-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» арбитр Владислав Безбородов дважды принял верные решения, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых.

Судья продолжил игру и после падения Магомед-Шапи Сулейманова, и после столкновения с соперником и падения Эдуарда Сперцяна. В обоих случаях спартаковцы не нарушали правила игры. (Александр Бобров)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак»