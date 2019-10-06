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«Краснодар» — «Спартак»: Ари сыграет с первых минут

17:48
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Стал известен состав «Краснодара» на матч 12-го тура чемпионата России против «Спартака». С первых минут на поле выйдет экс-форвард красно-белых Ари.

Полностью заявка кубанцев выглядит следующим образом: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Самбрано, Камболов, Стоцкий, Олссон, Ари, Сулейманов, Берг; запасные — Адамов, Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Тавареш, Уткин, Кайо, Намли.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Краснодар» — «Спартак»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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