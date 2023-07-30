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Сегодня, 18:30

«Краснодар» — «Сочи»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Матч «Краснодара» и «Сочи» во 2-м туре РПЛ начнется в 20:00
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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«Краснодар» — «Сочи».
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» на своем поле сыграет против «Сочи» в рамках 2-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 20:00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Краснодар» — «Сочи» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — 19:55.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Сочи

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Краснодара» со счетом 2:0. Последний раз сочинцы побеждали быков в мае 2021 года (2:1).

Матч рассудит Владимир Москалев, ассистентами судьи будут Алексей Лунев, Михаил Иванов.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, ви

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ФК Краснодар
ФК Сочи
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
6
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 2 0 2
Матиас Дамиан Перес

Матиас Дамиан Перес

Оренбург

 2 0 2
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