«Спартак» интересуется защитником «Бохума» Машовичем

«Спартак» интересуется защитником «Бохума» Эрханом Машовичем, утверждает немецкое издание Sport1.

По данным источника, красно-белые готовы заплатить за 24-летнего серба от 8 до 10 миллионов евро. Сам футболист не против переезда в Россию. Стороны уже начали переговоры по поводу сделки.

Машович выступает за «Бохум» с октября 2020 года. Игрок забил 4 гола в 64 матчах за немецкую команду.

Контракт защитника действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 8 миллионов евро.