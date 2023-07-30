Матч «Ахмата» и ЦСКА во 2-м туре РПЛ начнется в 20:00

Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Ахмат» —ЦСКА будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 19:30.

ЦСКА выиграл 10 из последних 11 очных матчей с «Ахматом», проиграв лишь в одной встрече. Последняя очная встреча завершилась победой армейцев (1:3).

Главным арбитром встречи будет Владислав Безбородов, его ассистентами станут — Максим Гаврилин и Егор Болховитин.

РПЛ: новости и календарь матчей, распи