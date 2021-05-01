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Влашич покинул поле со слезами на глазах перед началом второго тайма матча с «Уфой»

17:36
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был заменен перед стартом второго тайма матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы».

23-летний хорват вышел на поле, но потом был вынужден уйти на скамейку. Хавбек уходил с поля со слезами на глазах.

Затем футболист ушел в подтрибунное помещение, сильно хромая.

Отметим, что в перерыве встречи главный тренер ЦСКА Ивица Олич произвел двойную замену. Но потом ему еще пришлось поменять и Влашича.

В текущем сезоне Влашич провел 33 матча за красно-синих, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.

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