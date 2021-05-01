Влашич покинул поле со слезами на глазах перед началом второго тайма матча с «Уфой»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был заменен перед стартом второго тайма матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы».
23-летний хорват вышел на поле, но потом был вынужден уйти на скамейку. Хавбек уходил с поля со слезами на глазах.
Затем футболист ушел в подтрибунное помещение, сильно хромая.
Отметим, что в перерыве встречи главный тренер ЦСКА Ивица Олич произвел двойную замену. Но потом ему еще пришлось поменять и Влашича.
В текущем сезоне Влашич провел 33 матча за красно-синих, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.
Тройная замена у нас. Планировалось две (Тики вместо Щенникова, Чалов вместо Сигурдссона), но Влашич не смог продолжить игру, и вместо него играет Кучаев. #ЦСКАуфа pic.twitter.com/oZonfubBxB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 1, 2021
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